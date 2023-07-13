К 7 годам колонии приговорили жительницу Ставрополя за убийство сожителя

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ставрополе осудили 59-летнюю местную жительницу. 11 марта этого года злоумышленница распивала алкоголь вместе со своим сожителем. В какой-то момент отдыха выпивающие поссорились, но решить конфликт словами не получилось. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— В ходе ссоры осужденная ударила мужчину ножом в грудь. От полученного ранения 42-летний потерпевший скончался на месте, – пишет ведомство.

На время следствия фигурантку посадили в СИЗО, на нее завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Суд признал вину злоумышленницы и приговорил ее к лишению свободы сроком на 7 лет в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.