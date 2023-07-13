Маршрутчика в Ставрополе проверяют после травмы женщины с ребенком-инвалидом

Из-за опасной езды маршрутчика в Ставрополе пострадала мать ребенка-инвалида Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе СКР проводит проверку после появления информации в СМИ о том, что водитель маршрутки допустил опасную езду, из-за которой пострадала женщина, ехавшая в транспорте с ребенком-инвалидом. Все произошло 13 июля, маршрутчик ехал по дорогам города так, что люди в транспорте могли получить травмы, а риск ДТП возрастал.

— По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игоря Иванова в территориальном следственном отделе по данному факту организована проверка, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение. Маршрутчику грозит увольнение за опасную езду, которая привела к травмам. Разбирательства по этому факту продолжаются.