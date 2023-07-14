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НовостиОбщество14 июля 2023 7:20

В Невинномысске открылcя медицинский институт

Необходимая документация была подготовлена в рекордные сроки
Ксения ЛЕНИНА
Ксения ЛЕНИНА
Невинномысский мединститут стал четвертым высшим учебным заведением города. Фото: skmk-nevin.ru

Невинномысский мединститут стал четвертым высшим учебным заведением города. Фото: skmk-nevin.ru

В промышленной столице Ставропольского края открылся Невинномысский медицинский институт. Он стал четвертым высшим учебным заведением города.

- Необходимую документацию подготовлена в рекордные сроки - за 4 месяца! И теперь вуз готов открыть свои двери для абитуриентов по двум специальностям: сестринское дело (бакалавриат) и лечебное дело (специалитет), - сообщил глава Невинномысска, Герой России Михаил Миненков в своем официальном Телеграм-канале.

Ставрополье испытывает нехватку медперсонала. Фото: skmk-nevin.ru

Ставрополье испытывает нехватку медперсонала. Фото: skmk-nevin.ru

Он напомнил, что и Город химиков в частности, и Ставрополье в целом испытывают нехватку медперсонала.

- Создание Невинномысского медицинского института стало еще одним решением данной проблемы. Уверен, что вуз станет кузницей профессиональных кадров для медучреждений всего региона, - добавил Михаил Миненков.

Кстати, не так давно в городе появился филиал «Невинномысский» Северо-Кавказского медколледжа.