Ученые из Чечни могут получить премию в 10 млн рублей

Главная цель премии «Вызов» - отметить фундаментальные идеи, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека. Фото: предоставлено Фондом Росконгресс

В 2023 году Академия наук Чечни отметила 30-летний юбилей. Одним из важных мероприятий по популяризации работы ученых станет строительство в республике «Научных детских площадок», где ведущие исследователи и эксперты будут рассказывать ребятам в игровой форме о достижениях отечественной науки. Родители в свою очередь смогут познакомиться с современными тенденциями в этой области и возможностями, которые открывает молодым талантам научная карьера.

В частности, ученые из Чеченской Республики могут претендовать на получение 10 млн рублей. Для этого нужно подать заявку на участие в Национальной премии «Вызов», учрежденной Фондом развития научно-культурных связей «Вызов» при поддержке Газпромбанка. Она стартовала в Москве на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», оператором которого является Фонд Росконгресс. Премия приурочена к объявленному в 2022 году президентом России Владимиром Путиным Десятилетию науки и технологий.

Главная цель премии «Вызов» - отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека.

- Общественное признание - важнейшее условие для развития карьеры конкретного ученого и технологического прогресса всего человечества. Уникальные открытия приближают людей на планете к заветным высотам и раскрывают новые горизонты. Вспомните начало 60-х годов: Юрий Гагарин в космосе, «физики в почете», любимый киногерой - студент-очкарик, ведущие популярные программ на телевидении - ведущие ученые. Они сделали вызов уходящей эпохе - умным быть модно! Настало время задуматься, а так ли значителен общественный статус и авторитет людей науки сейчас? Национальная премия в области будущих технологий - новый вызов сложившимся форматам в отечественной науке и социокультурном пространстве, - считает президент Фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Леонид Шляховер.

Получить премию (планируется, что она станет ежегодной) могут российские ученые, инженеры, изобретателям, занимающиеся физикой, математикой, компьютерными науками, а также науками о жизни и о материалах. Учитываться будут исследования за последние10 лет. Главное, чтобы у них был значительный потенциалом для качественного улучшения жизни людей, и они имели горизонт практического внедрения от 3 до 10 лет. Победители в номинация «Перспектива», «Ученый года», «Инженерное решение» и «Прорыв» получат по 10 миллионов рублей.

Подробная информация о сроках и условиях приема заявок размещена на официальном сайте премиявызов.рф.