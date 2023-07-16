В Кисловодске уволили маршрутчика, выгнавшего из салона мать участника СВО

Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

Маршрутчик в Кисловодске выгнал из салона мать участника СВО из-за развязавшегося спора, за это он поплатился работой. В центре курорта в пассажирском транспорте одна из женщин что-то обсуждала по телефону на украинском языке. Другой пассажирке это не понравилось, ведь она увидела в этом явное осуждение событий спецоперации.

Женщины сцепились в словесной перепалке, выясняя отношения. В конфликт встрял водитель маршрутки и, как написал в соцсетях мэр курорта Евгений Моисеев, оскорбил мать участника СВО, а после потребовал, чтобы та немедленно вышла из транспорта на улицу.

— Связались с перевозчиком, обсудили случившиеся. Перевозчик всегда помогал нашим ребятам в СВО. Узнав об инциденте, тут же уволил водителя. Перевозчик принес извинения и записал видеообращение, – написал мэр курорта.

По словам градоначальника, перевозчик в ближайшее время отправит в зону СВО ГАЗель для военнослужащих.