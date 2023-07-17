Житель Пятигорска попался на попытке сбыть безакцизные сигареты на 4,7 млн

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Пятигорске местный житель решил заработать продаже безакцизных сигарет. Для этого он купил в неустановленном месте табачную продукцию, перевез ее себе домой и на склад. Этап подготовки миновал и осталось только начать торговать, вот только об этом узнали правоохранительные органы и «накрыли» злоумышленника.

— Хранил с целью последующего сбыта немаркированную акцизными марками РФ табачную продукцию в количестве более 22 тысяч пачек на общую сумму свыше 4,7 миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 7 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Сейчас правоохранительные органы начали расследование, доказательства вины фигуранта собираются.