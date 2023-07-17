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НовостиПроисшествия17 июля 2023 12:19

Власти Пятигорска оштрафовали на 10 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка

Администрация не выполнила свои обязанности по отлову безнадзорных животных
Данил ЮРКОВ
Власти Пятигорска обязали компенсировать моральный вред

Власти Пятигорска обязали компенсировать моральный вред

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пятигорске местную администрацию обязали заплатить семье девочки, на которую напала бездомная собака. В этом году животное набросилось на ребенка и искусала несовершеннолетнюю. Пострадавшую доставили в больницу с ранами, там она проходила курс лечения. За дело взялась прокуратура, так как нашла нарушения законодательства.

— Обязанность по отлову безнадзорных животных возложена на орган местного самоуправления, которым действенные меры по решению данной проблемы в городе Пятигорске не приняты, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Прокурор направил в суд иск о возмещении морального вреда здоровью, его удовлетворили. Теперь администрация Пятигорска обязана выплатить 10 тысяч рублей, прокуратура следит за выполнением требований судебного акта.