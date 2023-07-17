Власти Пятигорска оштрафовали на 10 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка

Власти Пятигорска обязали компенсировать моральный вред Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пятигорске местную администрацию обязали заплатить семье девочки, на которую напала бездомная собака. В этом году животное набросилось на ребенка и искусала несовершеннолетнюю. Пострадавшую доставили в больницу с ранами, там она проходила курс лечения. За дело взялась прокуратура, так как нашла нарушения законодательства.

— Обязанность по отлову безнадзорных животных возложена на орган местного самоуправления, которым действенные меры по решению данной проблемы в городе Пятигорске не приняты, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Прокурор направил в суд иск о возмещении морального вреда здоровью, его удовлетворили. Теперь администрация Пятигорска обязана выплатить 10 тысяч рублей, прокуратура следит за выполнением требований судебного акта.