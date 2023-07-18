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НовостиПроисшествия18 июля 2023 7:19

Массовая гибель рыбы произошла в Новопятигорском озере на Ставрополье

Прокуратура начала проверку по этому факту
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Новопятигорском озере на Ставрополье начала массово гибнуть рыба, об этом в социальных сетях начали писать пользователи. К ним присоединились эко-активисты, после чего прокуратура решила начать проверку. Теперь ведомство будет узнавать, почему в водоеме может погибать рыба и не содержит ли вода опасные канцерогены.

— По поручению прокурора края Юрия Немкина Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратурой начата проверка по сообщениям средств массовой информации о гибели рыбы в Новопятигорском озере, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура привлечет специалистов, чтобы дать оценку соблюдению требований законодательства об охране водных ресурсов. Ведомство при наличии нарушений пример меру реагирования. Проверка продолжается.