Штормовое предупреждение вновь объявили на Ставрополье Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Ставрополье с 10-11 часов и до конца суток 19 июля и в течение 20 июля объявили штормовое предупреждение. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что ожидаются ливни с грозой и градом, а также сильный ветер до 20-25 м/с. Из-за этого существует опасность возникновения ЧП и ЧС природного характера, может усложниться движение на дорогах, а плохо закрепленные конструкции грозят рухнуть.

— На улице старайтесь избегать опасных мест: мосты, линии электропередачи, рекламные щиты, остановки и иные конструкции, которые могут обрушиться в результате непогоды. В случае возникновения ЧС обращайтесь в экстренные службы по номеру «112», порекомендовали в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Водителям и пешеходам рекомендуют быть максимально осторожными, в особенности на перекрестках. На улице есть опасность падения деревьев или удара в них молнией, поэтому не следует находиться рядом с ними или парковать автомобили. Дома во время грозы не стоит пользоваться электроприборами, а также рекомендуется отойти от окон.