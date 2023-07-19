Эксперты рассказали, на какие цели тратят средства маткапитала жители регионов СКФО

Жители СКФО активно пользуются цифровыми сервисами и инструментами при распоряжении средствами маткапитала Фото: Shutterstock

По данным аналитиков ВТБ, за шесть месяцев на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Северной Осетии направили порядка 325 млн рублей из средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Из них более половины использованы в качестве первоначального взноса.

Чаще возможностью улучшить жилищные условия за счет средств из маткапитала в СКФО пользуются семьи из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

За шесть месяцев в среднем по региону клиенты направили в качестве первоначального взноса по ипотеке из средств материнского капитала по 630 тыс. рублей. Средний чек направленных на досрочное погашение жилищного кредита составил 595 тыс. рублей.

Возможностью распорядиться материнской выплатой без визита в Социальный фонд России пользуется значительное количество клиентов банка, направивших маткапитал на ипотеку. Средства можно также направить на оплату первоначального взноса при оформлении ипотеки в банке.

- Более 500 семей в регионах Северного Кавказа направили средства из маткапитала на улучшение жилищных условий. При этом клиенты активно пользовались цифровыми сервисами и инструментами. ВТБ совместно с государством работает над упрощением механизмов распоряжения данными средствами. В 2020 году был запущен электронный обмен данными с Пенсионным фондом России, преобразованный в 2023 году в Социальный фонд России. Банк нацелен на дальнейшую диджитализацию этой сферы, - отметил управляющий ВТБ в СКФО - вице-президент Александр Дыренко.