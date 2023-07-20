Вспышку африканской чумы свиней зарегистрировали в селе на Ставрополье

Африканская чума свиней вспыхнула на Ставрополье Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Вблизи села Манычского в Апанасенковском округе Ставрополья зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Заражение произошло на участке в 0,6 км от населенного пункта, ситуацию взяли на контроль власти муниципалитета, края и федеральные ведомства. Как вирус попал в регион, не сообщается.

— Сейчас специалисты ветеринарной службы края проводят обязательные карантинные мероприятия, – написал в социальных сетях глава Апанасенковского округа Денис Климов. Животных проверяют и, вероятно, планируют лечение.

В случае возникновения африканской чумы свиней будут выплачивать компенсацию вреда на установленных правительством Ставрополья условиях. Деньги выдают только владельцам стоящих на учете в органах местного самоуправления животных. Что ожидает зараженных свиней в Апанасенковском округе, неизвестно.