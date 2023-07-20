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НовостиПолитика20 июля 2023 11:12

Властям Ставрополья расширили полномочия определения агрессивных бездомных животных

Законодатели определили понятие немотивированной агрессивности
Маргарита КОТОВА
Краевые законодатели расширили полномочия власти при определении агрессивного поведения животных без владельцев

Краевые законодатели расширили полномочия власти при определении агрессивного поведения животных без владельцев

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье властям расширили полномочия при определении агрессивного поведения бездомных животных. Законодатели во втором чтении приняли поправки в два региональных закона, а также приняли порядок принятия решений о возмещении ущерба, понесенном физическими или юридическими лицами, если изъяли животное или продукт животного происхождения.

Также законодатели определили порядок предотвращения вреда жизни и здоровью людям от бездомных животных – это сделано в соответствии с указаниями Правительства РФ. Теперь органы местного самоуправления будут сами принимать решение о возврате безнадзорных животных на их прежние места обитания и определять территории, куда их нельзя отвозить.

— К полномочиям правительства края добавлено освидетельствование животных без владельцев на наличие или отсутствие у них немотивированной агрессивности. Определять ее будут в приютах. Наша задача состояла в том, чтобы защитить жизнь и здоровье людей, но сохранив при этом гуманное отношение к животным, – сказал председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань.