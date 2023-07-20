Властям Ставрополья расширили полномочия определения агрессивных бездомных животных

Краевые законодатели расширили полномочия власти при определении агрессивного поведения животных без владельцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье властям расширили полномочия при определении агрессивного поведения бездомных животных. Законодатели во втором чтении приняли поправки в два региональных закона, а также приняли порядок принятия решений о возмещении ущерба, понесенном физическими или юридическими лицами, если изъяли животное или продукт животного происхождения.

Также законодатели определили порядок предотвращения вреда жизни и здоровью людям от бездомных животных – это сделано в соответствии с указаниями Правительства РФ. Теперь органы местного самоуправления будут сами принимать решение о возврате безнадзорных животных на их прежние места обитания и определять территории, куда их нельзя отвозить.

— К полномочиям правительства края добавлено освидетельствование животных без владельцев на наличие или отсутствие у них немотивированной агрессивности. Определять ее будут в приютах. Наша задача состояла в том, чтобы защитить жизнь и здоровье людей, но сохранив при этом гуманное отношение к животным, – сказал председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань.