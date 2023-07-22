Альпинист из Минвод покорила гору Килиманджаро

На Эльбрусе Светлана уже побывала Фото: СОЦСЕТИ

Альпинист Светлана Динова из Минеральных Вод покорила высшую точку Африки — гору Килиманджаро. Эльбрус и вершины Северного Кавказа жительнице Ставрополья уже знакомы. За новыми острыми ощущениями Светлана отправилась на другой континент.

И эта поездка не последняя. Как рассказали в пресс-службе главы Минвод Вячеслава Сергиенко, после высоты 5895 метров Динова собирается достичь 6962 — на этом уровне вершина горы Аконкагуа. Она находится в Андах — в 12 км от границы с Чили.