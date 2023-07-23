Сбежавшего с места ДТП водителя разыскивают в Ставрополе

Фото: УГИБДД по Ставрополю

В Ставрополе разыскивается водитель, который устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел около часа ночи 23 июля на улице Ленина, рассказали в Госавтоинспекции города.

Водитель автомобиля «Лада Гранта» при обгоне на запрещенном перекрестке выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло», водитель которого совершал поворот.

После столкновения водитель «Лады Гранты» покинул место аварии, не оказав помощь раненому водителю иномарки. 22-летний житель Ставрополя госпитализирован и находится в состоянии комы после полученных травм.

Следователи начали розыскные мероприятия для установления личности и местонахождения водителя «Гранты».

— За оставление места происшествия водителю грозит лишение прав, по факту автоаварии с пострадавшим решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД просят всех, кто был свидетелем данного происшествия или имеет какую-либо информацию, связаться с полицией.