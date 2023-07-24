Два человека погибли и два пострадали в ДТП с начинающим лихачом на Ставрополье

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В Петровском округе Ставрополья, на 511 километре трассы «Астрахань – Элиста – Ставрополь», водитель ВАЗ-21061 по пока неизвестной причине выехал на встречную полосу, где устроил лобовое столкновение с «Тойотой Карина». От удара иномарку вынесло с дороги, на место приехали автоинспекторы и скорая помощь.

— В результате от полученных травм на месте погиб 26-летний водитель ВАЗа, житель КЧР, и 46-летний пассажир иномарки, житель Краснодарского края. 31-летняя водитель «Тойоты» и второй ее пассажир (жители Ставрополя) госпитализированы, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, погибший водитель ВАЗа получил права в марте этого года, за четыре месяца управления автомобилем он получил 14 штрафов за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии началась проверка, назначены экспертизы.