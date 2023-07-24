Лишенный прав водитель устроил смертельную аварию в Ессентуках

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ессентуках на улице Кисловодской водитель «Хендэ Элантра» разогнал автомобиль до опасной скорости, отчего не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина перевернулась, на место происшествия вызвали автоинспекторов для разбирательств и скорую помощь.

— От полученных травм на месте погиб 58-летний пассажир. Находившийся за рулем автомобиля его 36-летний сын не пострадал. У него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, водителя в этом году лишили прав за пьяную езду. По факту аварии началась проверка, обстоятельства трагедии устанавливаются специалистами. Нарушителю грозит уголовное дело за смертельную аварию.