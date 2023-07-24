Дорогу в селе на Ставрополье починили после требования прокуратуры

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В селе Левокумском на Ставрополье на улице Пролетарской была разбитая дорога с глубокими ямами, из-за езды по ней можно было повредить автомобиль. Тем временем администрация Левокумского округа проблему не решала, что, посчитала прокуратура, является нарушением требования закона.

— Вопреки требованиям закона, дорожное покрытие имело дефекты в виде выбоин и просадок. Однако администрацией округа меры по приведению дороги в надлежащее состояние не принимались, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор внес представление в адрес администрации муниципалитета. Прокурорский акт рассмотрели и решили все же починить дорогу. Нарушение было устранено, и асфальт на улице Пролетарской находится в надлежащем состоянии.