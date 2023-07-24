За минувшую неделю на Ставрополье поймали 154 пьяных водителя

За минувшую неделю на Ставрополье поймали более 150 пьяных автомобилистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за прошлую неделю, с 17 по 23 июля, поймали 154 пьяных водителя, причем 20 из них катались в таком состоянии после того, как их лишили прав, – на них завели уголовные дела. Автомобилистам с признаками опьянения предлагали пройти тест на алкоголь, который они либо проходили, либо отказывались это делать, а после выписывали протоколы.

— Так, на прошлой неделе сотрудники ДПС Нефтекумского округа на автодороге «Буденновск – Ачикулак – Нефтекумск» остановили легковой автомобиль, за рулем которого находился 32-летний местный житель с признаками опьянения, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель не захотел проходить тест на алкоголь, поэтому на него составили протокол за отказ от освидетельствования. Теперь ему грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.