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НовостиОбщество24 июля 2023 13:37

За минувшую неделю на Ставрополье поймали 154 пьяных водителя

Из них 20 попались на нетрезвом вождении повторно
Данил ЮРКОВ
За минувшую неделю на Ставрополье поймали более 150 пьяных автомобилистов

За минувшую неделю на Ставрополье поймали более 150 пьяных автомобилистов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за прошлую неделю, с 17 по 23 июля, поймали 154 пьяных водителя, причем 20 из них катались в таком состоянии после того, как их лишили прав, – на них завели уголовные дела. Автомобилистам с признаками опьянения предлагали пройти тест на алкоголь, который они либо проходили, либо отказывались это делать, а после выписывали протоколы.

— Так, на прошлой неделе сотрудники ДПС Нефтекумского округа на автодороге «Буденновск – Ачикулак – Нефтекумск» остановили легковой автомобиль, за рулем которого находился 32-летний местный житель с признаками опьянения, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель не захотел проходить тест на алкоголь, поэтому на него составили протокол за отказ от освидетельствования. Теперь ему грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.