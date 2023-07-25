Водитель на Ставрополье спешил на рыбалку и устроил смертельную аварию

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ипатовском округе Ставрополья на 474 километре трассы «Астрахань – Элиста – Ставрополь» водитель ВАЗ-21070 очень спешил на рыбалку и разогнал автомобиль до опасной скорости. От этого автомобилист справился с управлением и влетел в бетонное ограждение. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— От полученных травм 58-летний водитель, житель Труновского округа, скончался. Установлено, что погибший злостным нарушителем ПДД не является, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

У водителя взяли кровь для анализов на состояние опьянения. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводит проверку, все обстоятельства случившегося устанавливаются.