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НовостиОбщество26 июля 2023 9:19

Незаконные посевы: на Ставрополье правоохранители сожгли 660 кг дикорастущей конопли

Правоохранительные органы Ставрополья нашли и сожгли 660 кг дикорастущей конопли
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Невинномысске полицейские и заинтересованные структуры обнаружили крупный очаг дикорастущей конопли. Незаконные посевы в рамках операции по профилактики преступлений, связанных с оборотом растительных наркотиков, сорвали и начали уничтожать.

— Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Невинномысску обнаружен очаг произрастания наркосодержащих растений на границе города и одного из селений соседнего округа, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Всего правоохранительные органы уничтожили более 660 кг дикорастущей конопли. Ведомство просит жителей и гостей региона информировать сотрудников полиции о незаконных посевах наркотиков, а также их очагах.