ПЦР-тесты для выявления рака и других заболеваний у растений создадут на Ставрополье

Разработкой занимаются ставропольские ученые совместно с коллегами из Института биоорганической химии РАН. Фото: stgau.ru

Российским агрономам теперь проще будет ответить на вопрос, почему у плодовых растений гниют корни, сохнут листья, а урожайность оставляет желать лучшего: началась разработка собственных ПЦР-тестов для сельскохозяйственной отрасли. Они помогут быстро и точно выявлять микоплазменные, грибные, бактериальные и вирусные инфекции.

Тесты покажут микоплазменные, грибные, бактериальные и вирусные инфекции. Фото: stgau.ru

Всего ПЦР-диагностика поможет определять до 19 заболеваний, например, хлоротическую пятнистость листьев яблони, бороздчатость, ямчатость и мозаику ее древесины, фомопсиз, антракноз, цитоспороз, бактериальный ожог, монилиоз, млечный блеск, гниль корневой шейки, фитофторозную и ризоктониозную гниль корней, а также несколько форм рака.

Над отечественной технологией ПЦР-тестирования для плодовых растений трудятся ученые Ставропольского государственного аграрного университета совместно с коллегами из Института биоорганической химии РАН.

ПЦР-диагностика поможет определять до 19 заболеваний. Фото: stgau.ru

— Разработка собственных систем ПЦР-диагностики растений — один из основополагающих этапов реализации проекта по генетике и селекции в плодоводстве. Наличие такой технологии станет серьезным подспорьем для анализа и редактирования генетического кода при селекции устойчивых к вредным организмам сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, — объяснил ректор СтГАУ Владимир Ситников.