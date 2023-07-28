Выдуманные овощи: фермер со Ставрополья попался на мошенничестве с субсидиями на 1,2 млн

Фермер со Ставрополья заработал на выдуманных овощах Фото: Андрей АБРАМОВ

В Нефтекумском округе Ставрополья правоохранительные органы задержали главу одного из крестьянско-фермерских хозяйств, его заподозрили в мошенничестве с субсидиями. Злоумышленник принес в региональный минсельхоз подложные документы о якобы произведенных им овощах и запросил деньги на возмещение части затрат.

— Похитил денежные средства на сумму более 1,2 миллиона рублей, выделенные ему в виде субсидии на возмещение части затрат, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против фермера завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Сейчас проводится комплекс следственных действий, собираются доказательства вины фигуранта. После материалы передадут в суд, где решится судьба злоумышленника.