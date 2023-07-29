В Новоселицком округе грузовик ЗИЛ перевернулся на крышу после столкновения с «Приорой»

Смертельная авария произошла ночью. Фото: УГИБДД по СК

В Новоселицком округе Ставропольского края авария унесла жизнь 54-летнего жителя Буденновска. По данным краевого управление ГИБДД, на 68 км трассы «Александровское - Новоселицкое - Буденновск» мужчина на своей «Приоре» по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком. От удара ЗИЛ перевернулся. Его водителя госпитализировали с травмой головы.

- Погибший злостным нарушителем правил дорожного движения не являлся. Был ли он трезв, будет установлено в рамках назначенной экспертизы, - уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья.

Последствия столкновения. Фото: УГИБДД по СК

Также ведомство опубликовало сводку ЧП на дорогах края за минувшие сутки. В произошедших девяти авариях пострадали 13 человек, один погиб. 23 водителя попались за рулем в нетрезвом виде, некоторые из них преступили закон повторно. Все нарушители уже отстранены от вождения.