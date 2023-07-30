Один человек погиб: на трассе Ставрополья автомобиль протаранил байкера

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В Шпаковском округе Ставрополья произошла авария байкера и автомобиля. На дороге лежит как минимум один погибший, транспорт, видимо, снесло в кювет. Об этом «КП-Ставрополь» сообщили очевидцы.

На месте происшествия работают спасатели, врачи и автоинспекторы. Медики будут госпитализировать пострадавших, спасатели обеспечат безопасность, чтобы мотоцикл не загорелся.

Сотрудники ДПС начнут выяснять обстоятельства аварии. Вероятно, кто-то не уступил дорогу или не справился с управлением, из-за чего мотоциклист попал в аварию. Информация уточняется.

—- По предварительным данным, на а 302 километре автодороги «Ростов-на-Дону - Ставрополь» водитель автомобиля «Лада Гранта», совершая маневр перестроения, не убедился, что попутная полоса свободна, и допустил столкновение с мотоциклом, – уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

От полученных травм на месте скончался 57-летний мотоциклист, житель Новоалександровска.