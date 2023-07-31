На Ставрополье разыскивают буксирующего КАМАЗ по встречке водителя

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На Ставрополье ищут водителя КАМАЗа, который буксировал другой большегруз по встречной полосе на трассе «Ростов-на-Дону – Ставрополь». Без регистрационных знаков грузовик тащил за собой машину, по чужой полосе, полностью перекрыв движение встречному транспорту – водителям легковушек пришлось съезжать на обочину, чтобы избежать аварии.

— По данному факту автоинспекторами Шпаковского округа была проведена проверка и установлено, что данный большегруз был замечен 19 июля припаркованным на этой же автодороге, за 2 часа до ДТП, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Сейчас автоинспекторы ищут водителя, который покинул место аварии. Ему грозит лишение прав и другие наказания за отсутствие госзнака и марки автомобиля. Ведомство просит обращаться по номерам телефона 88655363803, 88655365910, 102 и 112, если у кого-то есть подробности происшествия.