Фото: МУП «Водоканал»
В Ставрополе 16 улиц на Ташле останутся без воды из-за ремонта водопровода на улицах Репина и Бурмистрова. Ограничение будет действовать 2 августа с 8:30 по 17:00, сообщили в МУП «Водоканал».
- улица Айвазовского (от № 166 до № 244);
- переулок Бажова;
- улица Белорусская (от № 16 до № 42, проезд Новосибирский);
- переулок Бестужева;
- улица Бурмистрова (от улицы Белорусской до переулка Прокофьева);
- проезд Жигулевский;
- проезд Заречный;
- улица Каспийская;
- улица Красная;
- переулок Кузнечный;
- улица Орловская;,
- улица Пархоменко;
- переулок Прокофьева;
- улица Репина (от улицы Российской до переулка Прокофьева);
- проезд Ушакова;
- улица Шевченко (от № 35 до № 54, проезд Веселый).
Воду в цистернах для жителей отключенных домов подвозить не будут, зато попросили извинение за доставленные неудобства. После окончания ремонта ограничение снимут.