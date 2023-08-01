Фото: МУП «Водоканал»

В Ставрополе 16 улиц на Ташле останутся без воды из-за ремонта водопровода на улицах Репина и Бурмистрова. Ограничение будет действовать 2 августа с 8:30 по 17:00, сообщили в МУП «Водоканал».

Где не будет воды в Ставрополе 2 августа

- улица Айвазовского (от № 166 до № 244);

- переулок Бажова;

- улица Белорусская (от № 16 до № 42, проезд Новосибирский);

- переулок Бестужева;

- улица Бурмистрова (от улицы Белорусской до переулка Прокофьева);

- проезд Жигулевский;

- проезд Заречный;

- улица Каспийская;

- улица Красная;

- переулок Кузнечный;

- улица Орловская;,

- улица Пархоменко;

- переулок Прокофьева;

- улица Репина (от улицы Российской до переулка Прокофьева);

- проезд Ушакова;

- улица Шевченко (от № 35 до № 54, проезд Веселый).

Воду в цистернах для жителей отключенных домов подвозить не будут, зато попросили извинение за доставленные неудобства. После окончания ремонта ограничение снимут.