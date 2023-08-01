Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 августа 2023 15:04

Четыре человека пострадали в аварии маршрутки и грузовика на Ставрополье

Водитель пассажирского транспорта, ехавшего по маршруту «Ейск – Ставрополь», не выдержал дистанции и устроил ДТП
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кочубеевском округе Ставрополья, на 16 километре трассы «Подъезд к городу Ставрополю», водитель пассажирского «Мерседес Спринте» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовой автомобиль «Скания». От удара травмы получили четыре человека из микроавтобуса. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— В результате столкновения в больницу для осмотра на предмет наличия травм доставлены водитель и 3 пассажира микроавтобуса. Установлено, что пассажирской транспорт двигался по маршруту «Ейск – Ставрополь», в салоне находились 8 пассажиров.

За рулем маршрутки сидел 33-летний житель Ставрополя без признаков опьянения. На месте работают автоинспекторы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. К разбирательствам с проверкой может подключиться прокуратура, не исключено заведение уголовного дела.