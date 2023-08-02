Штормовое предупреждение снова объявили на Ставрополье Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье снова объявили штормовое предупреждение из-за грозовых дождей, града и шквалистого ветра 20-25 м/с. Из-за этого возможны ЧП и ЧС природного характера: подтопление низин, нарушения работы дренажных систем, ухудшение условий на дороге, увеличение количества ДТП.

Существует опасность повреждения ЛЭП, кровли и остекления домов, а также рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— На улице старайтесь избегать опасных мест: мосты, линии электропередачи, рекламные щиты, остановки и иные конструкции, которые могут обрушиться в результате непогоды. Обеспечьте сохранность своего имущества, – уточнили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Предупреждение будет действовать с 14-16 часов и до конца суток 2 августа, далее в течение суток 3 и 4 августа. Осторожным следует быть не только на улице, но и дома: во время грозы не стоит пользоваться электроприборами, а также надо отойти от окон.