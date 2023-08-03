Платную парковку у краевой больницы в Ставрополе не оплатили 179 водителей

За платную парковку в Ставрополе заплатили 19 водителей, а решили не заплатить 179 автомобилистов Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько дней назад на улицах Семашко и Осетинской в Ставрополе начала работать платная парковка у краевой больницы. Оплачивать нахождение на ней можно бесконтактно, чем и воспользовались 179 водителей только в первый день работы, 1 августа, просто не отдав свои деньги. Итоги подвели в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Плата поступила только от 19 водителей. Специалисты Центра зафиксировали факты. Материалы отправятся в ГИБДД для установки собственников транспортных средств. Впереди заседание межведомственной комиссии, на котором будут вынесены постановления о штрафах за неоплаченную парковку, – пишет ведомство.

В течение двух месяцев с момента постановления автомобилисты получат штрафы за нарушение. Для физлиц это от 500 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит от 15 до 20 тысяч рублей. Уточним, что 15 минут на парковке можно находиться бесплатно.