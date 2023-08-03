В детском лагере Невинномысска школьник повредил глаз сверстника полотенцем

В Невинномысске школьник ранил глаз сверстника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском лагере «Гренада» в Невинномысске произошел конфликт между школьниками, они закончили четвертый и пятый классы. Во время ссоры один из детей взял мокрый полотенец, связал его и ударил в глаз сверстника. Медики оценили повреждение как средней тяжести. После инцидента началась проверка и разбирательства, к этому подключились правоохранительные органы.

— Информация по итогам проведения проверки будет направлена в заинтересованные органы, а также будут приняты дополнительные меры организационного характера и усилен контроль за дисциплиной и внутренними взаимоотношениями детей, – заявил мэр города Михаил Миненков в социальных сетях.

Родители и законные представители детей в курсе произошедшего, врачи помогают пострадавшему ребенку вылечить глаз. Правоохранительные органы разберутся, кто виноват в произошедшем.