В Ставрополе пройдет традиционная Акселерационная программа «Социальный бизнес»

Мероприятие пройдет при поддержке министерства экономического развития Ставропольского края. Фото: soc-akselerator26.ru

Центр оказания услуг «Мой бизнес», действующий на базе некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» сообщает о проведении традиционной Акселерационной программы «Социальный бизнес» для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, а также субъектов МСП, заинтересованных в начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства. Мероприятие пройдет при поддержке министерства экономического развития Ставропольского края

В текущем году Акселерационная программа будет проводиться в смешанном формате: с 14 по 24 августа онлайн, 25 августа в Центре «Мой бизнес» состоится очная сессия и вручение сертификатов участникам.

Предприниматели края рассмотрят правовые аспекты социального предпринимательства, получат навыки построения эффективной бизнес-модели, разработки маркетинговой стратегии и стратегии масштабирования бизнеса, подготовки презентаций своего продукта или услуги, узнают о привлечении грантовых средств и мерах государственной поддержки.

Спикерами Акселератора являются опытные социальные предприниматели из Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, Воронежа.

В 2023 году министерством экономического развития Ставропольского края будет продолжено предоставление грантов субъектам МПС - социальным предприятиям.

Размер грантов составит от 100 до 500 тыс. рублей при условии софинансирования социальным предприятием расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, в размере не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта.

Участие в программе бесплатное.

Подробная программа и регистрация на участие в Акселераторе по ссылке.