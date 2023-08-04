Резко маневрирующего пьяного водителя без прав повторно поймали на Ставрополье

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На трассе «Георгиевск – Новопавловск» на Ставрополье сотрудники ДПС заметили очень странного автомобилиста, который очень резко маневрировал по проезжей части. Его остановили, но водитель решил сбежать пешком. Автоинспекторы задержали беглеца и стали разбираться в произошедшем.

— В автомобиле находились водитель и три пассажира, все участники имели признаки опьянения. Управлял транспортом 44-летний местный житель, который водительского удостоверения никогда не получал, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

В этом году водитель получил 10 суток административного ареста за пьяное вождение без прав, на этот раз он так легко отделаться не сможет. За повторное нарушение на автомобилиста завели уголовное дело.