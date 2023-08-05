На Ставрополье всю неделю разыскивают 44-летнего мужчину

Фото: ЛизаАлерт СК

На Ставрополье ищут без вести пропавшего жителя станицы Ессентукской. Пропавшего зовут Андрей Шепелев, и о его местонахождении ничего неизвестно с понедельника.

Волонтеры «Лиза Алерт» опубликовали ориентировку на пропавшего. Ему 44 года, это мужчина нормального телосложения, ростом 180см, с русыми волосами и зелеными глазами.

Последний раз, когда его видели, Андрей был в бежевой футболке, синих шортах в полоску и сланцах.

Полиция и поисковики просят сообщить любую информацию, которая поможет найти пропавшего. Если вы видели Андрея Шепелева или вам известно, где он может находиться, позвоните на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру: 8 (800) 700-54-52.