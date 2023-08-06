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НовостиПроисшествия6 августа 2023 7:58

«Нечем дышать»: ставропольцы жалуются на запах дыма и гари

Жители Ставрополя сообщают о смоге и запахе гари
Алина МАКСИМОВА
На смог и запах гари жалуются местные жители.

На смог и запах гари жалуются местные жители.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По Ставрополю в воскресенье 6 августа распространился запах гари и дыма. На едкий запах массово жалуются жители юго-западного района и ряда других районов краевого центра. По словам горожан, в отдельных частях города заметно незначительное задымление.

- Натянуло этого «тумана» с восточной стороны, всё в белёсой мути, дышать нечем, - пишут в соцсетях жители Ставрополя.

Причины задымления и запаха гари не сообщаются. Комментариев от официальных ведомств пока не поступало.