«Нечем дышать»: ставропольцы жалуются на запах дыма и гари

На смог и запах гари жалуются местные жители. Фото: Иван МАКЕЕВ

По Ставрополю в воскресенье 6 августа распространился запах гари и дыма. На едкий запах массово жалуются жители юго-западного района и ряда других районов краевого центра. По словам горожан, в отдельных частях города заметно незначительное задымление.

- Натянуло этого «тумана» с восточной стороны, всё в белёсой мути, дышать нечем, - пишут в соцсетях жители Ставрополя.

Причины задымления и запаха гари не сообщаются. Комментариев от официальных ведомств пока не поступало.