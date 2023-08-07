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НовостиПроисшествия7 августа 2023 10:45

Шесть человек попали в больницу после аварии с маршруткой в Ессентуках

Пожилой водитель на легковушке не предоставил преимущество пассажирскому транспорту и устроил аварию
Данил ЮРКОВ
Фото: социальные сети мэра Ессентуков Александра Некристова

Фото: социальные сети мэра Ессентуков Александра Некристова

На пересечении улиц Гоголя и Максима Горького в Ессентуках водитель ВАЗ-2114 выезжал со второстепенной дороги и не дал преимущество в движении пассажирской ГАЗели. Произошло столкновение, в котором пострадали шесть человек, маршрутка по инерции перевернулась на бок. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— В больницу для осмотра доставлены шесть пассажиров ГАЗели. Установлено, что маршрутка выполняла внутригородской рейс, в салоне находились восемь пассажиров, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем легковушки сидел 77-летний житель станицы Ессентукской без признаков опьянения. За последние два года он не получал штрафы за нарушения правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.