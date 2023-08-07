День знаний могут перенести на 4 сентября на Ставрополье
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На совещании у губернатора Ставропольского края в понедельник, 7 августа 2023 года, прозвучала идея о переносе Дня знаний.
Система образования и капитальный ремонт школ должен быть завершен до 1 сентября, которое выпадает на пятницу. В связи с этим был поднят вопрос о том, чтобы провести линейки для учеников 4 сентября, в понедельник.
— День знаний может быть перенесен на понедельник 4 сентября. Губернатор разместит голосование, и жители региона решат, когда пройдет первый учебный день для школьников в этом году, – заявил представитель губернатора в Буденновском округе Андрей Соколов в социальных сетях.
Вскоре губернатор разместит голосование в социальных сетях, и жители региона выберут дату Дня знаний.