День знаний могут перенести на 4 сентября на Ставрополье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На совещании у губернатора Ставропольского края в понедельник, 7 августа 2023 года, прозвучала идея о переносе Дня знаний.

Почему хотят перенести День знаний в Ставропольском крае в 2023 году

Система образования и капитальный ремонт школ должен быть завершен до 1 сентября, которое выпадает на пятницу. В связи с этим был поднят вопрос о том, чтобы провести линейки для учеников 4 сентября, в понедельник.

— День знаний может быть перенесен на понедельник 4 сентября. Губернатор разместит голосование, и жители региона решат, когда пройдет первый учебный день для школьников в этом году, – заявил представитель губернатора в Буденновском округе Андрей Соколов в социальных сетях.

Перенесут или нет День знаний 2023 в Ставропольском крае

Вскоре губернатор разместит голосование в социальных сетях, и жители региона выберут дату Дня знаний.