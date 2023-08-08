Невинномысский мединститут станет центром подготовки медицинских кадров в СКФО и ЮФО

Фото: Невинномысский медицинский институт.

Невинномысский мединститут станет одним из центров подготовки медицинских кадров в СКФО и ЮФО. В этом году вуз получил лицензию на ведение образовательной деятельности. На данный момент ведется набор абитуриентов, которые уже с 1 сентября приступят к обучению.

Учредителями мединститута стала администрация Невинномысска и Северо-Кавказский медицинский колледж. Ректором вуза назначен Станислав Наумов, кандидат медицинских наук, известный на Ставрополье и Северном Кавказе врач.

- Это уникальный проект. Невинномысский мединститут - первый муниципальный медицинский вуз в России и его открытие имеет федеральное значение: выпускники пополнят кадровый состав больниц и поликлиник, которые сегодня ощущают нехватку специалистов, - отметил Станислав Наумов.

По его словам, в этом году в институте будут обучаться около тысячи студентов со всей страны. В дальнейшем количество обучающихся увеличится.

Стоит отметить, что медвуз не случайно открыли в Невинномысске: это большой индустриальный центр и территория опережающего социально-экономического развития, а значит, у муниципалитета есть возможности и серьезный потенциал.

На данный момент в Невинномысске сформирован образовательный кластер: студенты, отучившиеся в медколледже, могут продолжить обучение в медицинском институте, пройти практику в местных больницах и остаться работать в городе, крае или в СКФО, сократив кадровую нехватку в медотрасли.

Невинномысский мединиститут будет готовить специалистов по двум направлениям: лечебное дело (специалитет) и сестринское дело (бакалавриат). Обучать студентов будут высококвалифицированные специалисты – кандидаты и доктора медицинских наук. В вузе собран профессорско-преподавательский состав со всей страны, и, по словам ректора, это главное преимущество института. Особое внимание будет уделено отработке практических навыков. Для этого в вузе есть все необходимые средства: манекены, инструменты, препараты и тренажеры.

Кроме того, в вузе разрабатываются программы обучения и по другим специальностям.

Также вуз планирует развернуть научную деятельность: на базе лабораторий будут вестись передовые медицинские разработки. В перспективе – открытие клиники при учебном заведении.