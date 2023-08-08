«Трактор-шоу» пройдет в Минводах 18 августа

Трактористы и механизаторы покажут, на что способна современная техника в умелых руках. Фото: minvodyagro.ru

18 августа 2023 года с 09:30 до 14:30 в рамках выставки «МинводыАГРО» 2023 и Дня поля Ставропольского края состоится зрелищное мероприятие. На площадке в поле рядом с МВЦ «МинводыЭКСПО» пройдёт отборочный тур и финал соревнований по водительскому мастерству «Трактор-шоу». Трактористы и механизаторы агропредприятий СКФО на технике бренда Zoomlion поборются за звание «Лучший». Шоу пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства СК, Международной выставочной компании (MVK), АО «Росагролизинг» и Zoomlion.

Чтобы проникнуться духом соревнований, зарядиться атмосферой борьбы и увидеть чудеса, на которые способна современная техника в умелых руках профессиональных трактористов, необходимо зарегистрироваться на сайте и получить бесплатный билет. С ним можно посетить и все остальные мероприятия выставки «МинводыАГРО» и Дня Поля, которые продлятся с 17 по 19 августа 2023 года.

Также посетителей выставки ждёт агровикторина «Марафон подарков». Ответив правильно на вопрос ведущего первым, можно получить полезный приз - триммер, бензопилу, барбекю-гриль с чашей, ранцевый опрыскиватель, гамак, садовое кресло и многое другое. Викторина будет проводиться два раза в день 17 и 18 августа в конференц-зале в павильон МВЦ «МинводыЭКСПО».