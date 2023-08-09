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НовостиПроисшествия9 августа 2023 7:37

Директора агрофирмы со Ставрополья попытался обмануть налоговую на 17 млн

Злоумышленник принес подложные документы и хотел возместить НДС за якобы проведенные работы
Данил ЮРКОВ
Директор агрофирмы на Старополье попался на обмане налоговой

Директор агрофирмы на Старополье попался на обмане налоговой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Левокумском округе Ставрополья на обмане налоговой поймали директора одной из агрофирм. Злоумышленник отправил в налоговые органы подложные документы о якобы проведенных в 2018 году работах на сумму более 116 млн рублей. За это подозреваемый хотел получить 17 млн рублей, но правоохранительные органы проверили информацию и заметили обман.

— В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий получены данные, что фактически строительно-монтажные работы не осуществлялись, а предоставленные в налоговые органы документы являются фиктивными, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против директора завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (Покушение на мошенничество). Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование и собирают доказательства вины фигуранта.