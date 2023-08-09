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НовостиПроисшествия9 августа 2023 7:45

После гибели рыбы в озере Пятигорска прокуратура нашла вредные вещества

Из-за того, что в водоем поступала неочищенная сточная вода, там повысилось количество вредных примесей
Данил ЮРКОВ
Прокуратура нашла отклонения от нормы вредных веществ в озере

Прокуратура нашла отклонения от нормы вредных веществ в озере

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пятигорске после массовой гибели рыбы в озере прокуратура провела проверку и нашла превышение концентрации вредных веществ в воде. Специалисты взяли пробы и нашли проблемы, причиной этого назвали наличие неочищенных сточных вод, поступающих в водоем. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Установлено превышение пределов допустимых нормативов концентрации в воде вредных веществ ввиду наличия неочищенных сточных вод, что в результате ухудшило качество среды обитания водных биологических ресурсов, – пишет ведомство.

Прокуратура внесла представление в адрес мэра курорта из-за непринятия мер по предотвращению причинения вреда природе. Рассмотрение акта и устранение найденных нарушений находится на контроле ведомства.