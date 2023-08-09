Четыре хэдлайнера «Кардо» выступят в Ставрополе с 17 по 20 августа

Фото: https://kardoaward.com/

В Ставрополе с 17 по 20 августа выступят четыре хэдлайнера международной премии уличной культуры и спорта «Кардо», артисты покажут себя на площади Ленина. Участники со всей России и из-за рубежа приедут в столицу региона, по словам губернатора, соберется 2,5 тысячи человек. Основные выступления возьмут на себя четыре звезды этого мероприятия. Все будет проходить по вечерам, в 20:00, вход бесплатный, рассказали на сайте «Кардо».

Программу выступлений 17 августа откроет музыкальный коллектив CAPTOWN – лидер казахской новой школы, 18 августа на сцену выйдет PLC – музыкант, рэпер, участник независимого музыкального лейбла, а также основатель батл-лиги Slovo.

Вечером 19 августа выступит Саймон «Черный перец» – радиоведущий, Dj и МС, партнер «Кардо». Заключительное выступление покажет Рэпер из Татарстана Slame, автор гимна Кардо.

«Кардо» – это первая международная премия за развитие уличной культуры и спорта. Гранд-финал шестого сезона пройдет в Ставрополе четырьмя днями. Участники из 40 стран приедут в регион ради этого события.

— Чтобы прокачать главную площадь Ставрополя и делать движ все четыре дня вместе с нами – проходи на сайт и регистрируйся на гранд-финал КАРДО [6] в личном кабинете, – написано в сообщении.