Режим ЧС ввели в селе на Ставрополье из-за чумы свиней Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В селе Овощи Туркменского округа Ставропольского края объявили режим чрезвычайной ситуации из-за найденных там трупов свиней, больных африканской чумой. На заседании комиссии по ЧС было принято это решение, написал в социальных сетях глава муниципалитета Геннадий Ефимов.

— На данной территории установлены ограничительные мероприятия (карантин), определены инфекционные объекты, угрожаемые зоны и зоны наблюдения, – пишет глава округа.

На трассе «Летняя Ставка – Светлоград» в целях не допустить распространение чумы установят КПП, проезд по проселочным дорогам ограничен. Это все приведет к неудобству для местных жителей, однако инфекция не выйдет дальше села.