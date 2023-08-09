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НовостиПроисшествия9 августа 2023 11:10

Режим ЧС ввели в селе Овощи на Ставрополье из-за африканской чумы свиней

На территории населенного пункта установлен карантин, определены инфекционные объекты, угрожаемые зоны и зоны наблюдения
Данил ЮРКОВ
Режим ЧС ввели в селе на Ставрополье из-за чумы свиней

Режим ЧС ввели в селе на Ставрополье из-за чумы свиней

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В селе Овощи Туркменского округа Ставропольского края объявили режим чрезвычайной ситуации из-за найденных там трупов свиней, больных африканской чумой. На заседании комиссии по ЧС было принято это решение, написал в социальных сетях глава муниципалитета Геннадий Ефимов.

— На данной территории установлены ограничительные мероприятия (карантин), определены инфекционные объекты, угрожаемые зоны и зоны наблюдения, – пишет глава округа.

На трассе «Летняя Ставка – Светлоград» в целях не допустить распространение чумы установят КПП, проезд по проселочным дорогам ограничен. Это все приведет к неудобству для местных жителей, однако инфекция не выйдет дальше села.