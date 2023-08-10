Жара на Ставрополье сменится кратковременными дождями и ветром до 14 м/с

Жара на Ставрополье постепенно сменяется на дождливую погоду Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье к концу недели жара начнет постепенно уходить, на ее место возвращаются дожди и сильный ветер с порывами до 14 м/с. При этом температура воздуха все еще будет довольно высокой, а также в большинстве территорий сохранится высокая пожарная опасность.

В четверг на Ставрополье воздух прогреется до +42 градусов, в краевой столице – до +36, ожидаются кратковременные дожди с грозами. В пятницу температура поднимется до +38 в регионе и до +35 в Ставрополе, также прогнозируют осадки. Суббота станет чуть прохладнее – до +37 и +29 соответственно.

Фото: Ставропольский гидрометцентр

Пожарная опасность на 10 августа 5 класса (чрезвычайная) наблюдается только в Красногвардейском округе. 4 класс опасности (высокий) присутствует во всех остальных территориях, кроме Ставрополя, Пятигорска и Кисловодска, где ее класс составляет 3 (средний).