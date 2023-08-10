Россиянина осудят на Ставрополье за взятку полицейскому в 30 тысяч

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Предгорном округе Ставрополья под суд пойдет 33-летний житель соседней республики, обвиняемый в даче взятки. В апреле этого года злоумышленник попался на перевозке контрафактных безалкогольных напитков, против него лежал материал для проверки. Также у него изъяли автомобиль вместе со всем товаром, мужчина решил вернуть то, что забрали, и попросил знакомого передать взятку.

— Желая вернуть изъятый у него автомобиль с товаром, через знакомого передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в размере 30 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против него и посредника завели уголовные дела – за дачу взятки и посредничество. Следователи забрали деньги в качестве доказательства. Правоохранительные органы собрали достаточную базу для обвинения фигурантов.

— Уголовное дело направлено в Предгорный районный суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Посредник также ответит в суде за преступление.