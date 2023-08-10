Два человека погибли в аварии с фурой на трассе Дагестана

Фото: пресс-служба МВД Дагестана

На 400 километре трассы «Астрахань – Махачкала», Бабаюртовский район Дагестана, произошла авария с участием легковушки и фуры. ВАЗ-21074 по пока неизвестной причине оказался под «Volvo FH12», за рулем которого сидел 32-летний житель Буйнакского района. Легковой автомобиль, который вел 20-летний местный житель, от столкновения сильно смяло.

Фото: пресс-служба МВД Дагестана

— Произошло столкновение автомобиля «Volvo FH12» с автомобилем ВАЗ-21074. В результате ДТП от полученных тяжких телесных повреждений скончались водитель и пассажир «ВАЗ-21074», 19-летняя жительница Бабаюртовского района, – сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Предварительную версию произошедшего ведомство не уточняет.