Аналитики назвали самую популярную ипотеку на Ставрополье в 2023 году

Интерес по льготным программам в Ставропольском крае стабильно повышается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждая третья сделка по ипотеке в Ставропольском крае оформляется в рамках льготных программ. Такую статистику озвучили в пресс-службе «Сбера». Самой популярной в регионе среди госпрограмм стала «Семейная ипотека». Доля её выдачи по льготным программам достигла 58%. На втором месте оказалась «Господдержка-2020» с долей в 39%. Далее последовала ипотека для «IT-специалистов» - относительно новая программа, которую запустили весной 2022 года.

Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

«Интерес по льготным программам в Ставропольском крае стабильно повышается: в сравнении первых полугодий 2022-го и 2023 года объём выдачи льготной ипотеки вырос в 3,3 раза и уже составил более 17 млрд рублей. Условия программ меняются, чтобы еще больше жителей и гостей Ставрополья смогли улучшить свои жилищные условия при помощи льготной ипотеки»