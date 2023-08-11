Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика11 августа 2023 7:40

Аналитики назвали самую популярную ипотеку на Ставрополье в 2023 году

Каждая третья сделка оформляется в рамках льготных программ
Ксения ЛЕНИНА
Ксения ЛЕНИНА
Интерес по льготным программам в Ставропольском крае стабильно повышается

Интерес по льготным программам в Ставропольском крае стабильно повышается

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждая третья сделка по ипотеке в Ставропольском крае оформляется в рамках льготных программ. Такую статистику озвучили в пресс-службе «Сбера». Самой популярной в регионе среди госпрограмм стала «Семейная ипотека». Доля её выдачи по льготным программам достигла 58%. На втором месте оказалась «Господдержка-2020» с долей в 39%. Далее последовала ипотека для «IT-специалистов» - относительно новая программа, которую запустили весной 2022 года.

Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

«Интерес по льготным программам в Ставропольском крае стабильно повышается: в сравнении первых полугодий 2022-го и 2023 года объём выдачи льготной ипотеки вырос в 3,3 раза и уже составил более 17 млрд рублей. Условия программ меняются, чтобы еще больше жителей и гостей Ставрополья смогли улучшить свои жилищные условия при помощи льготной ипотеки»

Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка. Фото: sberbank.ru

Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка. Фото: sberbank.ru