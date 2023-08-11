Садовое товарищество Ставрополя обязали поставить мусорные площадки

Садовое товарищество в Ставрополе обязали поставить мусорные контейнеры Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Ставрополе прокуратура проверила одно садовое товарищество, там отсутствовала площадка для скопления мусора, договора по его вывозу ни с кем заключено не было. Ведомство подало в суд заявление с требованием устранить найденные нарушения, так как это наносило вред природе – люди выбрасывали отходы где попало, так как мусорок просто не было.

— Апелляционным определением Ставропольского краевого суда доводы ответчика об отсутствии подъездной дороги к территории садового товарищества отклонены, исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Теперь садоводческое товарищество обязано поставить у себя мусорные баки и заключить договор о его вывозе. Исполнение судебного решение находится на контроле прокуратуры.