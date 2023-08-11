День Ставрополя пройдет 16 сентября, и на нем не будет салютов Фото: Иван МАКЕЕВ

День города Ставрополя в 2023 году отметят в субботу, 16 сентября, именно в этот день 246 лет назад заложили крепость в системе Азово-Моздокской оборонительной линии. От нее начинается история ныне краевой столицы. Праздник будет проходить в патриотической тематике, заявил мэр города Иван Ульянченко.

— В День города с одной из праздничных локаций мы отправим вместе с горожанами очередную партию гумпомощи на линию фронта, чтобы наши ребята знали, что мы всегда помним и переживаем за них, – написал мэр в социальных сетях.

Отмена салюта на День города в Ставрополе 2023

Салюта и пышных торжеств 16 сентября в Ставрополе не ожидается. Мэр заявил об отказе от финансовых затрат на мероприятие, все пройдет без каких-либо фейерверков и салютов от властей.