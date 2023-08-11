Подросток в Махачкале забрался на вагон поезда и погиб от контактного провода

Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В Махачкале 14-летний подросток забрался на вагон поезда и погиб после того, как прикоснулся к высоковольтным контактным проводам. Накануне днем парень на железнодорожной станции Тарки решил ощутить экстрим и залез на цистерну-вагон, по неизвестной пока причине он дотронулся до электросети, отчего получил смертельный удар.

На место выехали специалисты, но помочь подростку не получилось. Следователи начали разбирательства. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

— Следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ [Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть по неосторожности – Прим.] по факту получения несовершеннолетним электротравмы, – пишет ведомство.

Следователи осмотрели место происшествия и проводят другие действия для установления всех причин и обстоятельств трагедии.