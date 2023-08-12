При взрыве газа в Дербенте 14-летний подросток получил 95% ожогов тела

В министерстве здравоохранения Дагестана рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в двухэтажном частном доме в Дербенте.

В Центральной городской больнице с 95% ожогов тела на искусственной вентиляции легких находится 14-летний подросток. Школьник в крайне тяжелом состоянии. Еще двое взрослых — женщина с ожогами 90% поверхности тела и мужчина с — 60% поверхности тела, получают интенсивную терапию в отделении реанимации больницы.

- Ожидается посадка медицинского вертолета с бригадой специалистов Дагестанского центра медицины катастроф, которые окажут помощь в лечении пациентов и решат вопрос о возможности транспортировки их в ожоговый центр РКБ, - рассказали в минздраве республики.

Как оказалось, незначительно пострадали еще два ребенка. Их уже выписали в удовлетворительном состоянии.